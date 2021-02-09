Мін'юст анонсував приватизацію першої виправної установи

Міністерство юстиції і Фонд держмайна починають проєкт "Велика приватизація в'язниць". Перший об'єкт, який буде виставлено на прозорий аукціон, - Ірпінський виправний центр (№132).

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Наразі Міністерство юстиції та Фонд державного майна готують до приватизації майновий комплекс цієї установи.

"У межах "Великої приватизації в'язниць" плануємо виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних закладів, що перебувають у "законсервованому" стані. Кожен з цих закладів, розташованих по всій території України, вже припинив свою профільну діяльність. Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, є невигідним для Держави, оскільки це мільйони гривень видатків щороку", – повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, приватизація "законсервованих" виправних центрів не тільки позбавить державу збитків і забезпечить надходження до бюджету, а ще й дозволить будувати нові, сучасні виправні центри за європейським зразком, що покращить умови утримання в неволі, умови праці для персоналу Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та забезпечить безпеку суспільства.

Державна установа "Ірпінський виправний центр (№132)" розташована в самому центрі смт Коцюбинське, лише за 6 км від столичної станції метро "Академмістечко". Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року.

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"Об'єкт має чудовий інвестиційний потенціал. Загальна площа земельної ділянки складає 8,3 га. Підведені комунікації: водовідведення і водопостачання, електрика тощо. Поруч – залізнична гілка, що дозволить новому власнику забезпечити чудову логістику. Крім того, навколо об'єкта зведено новий житловий масив, поруч – великий парк, що створює чудові умови для забудови", – зазначив заступник голови Фонду державного майна Тарас Єлейко.

Очікується, що прозорий аукціон з продажу майнового комплексу Ірпінського виправного центру (№132) буде оголошено в середині лютого. Стартова ціна об'єкта становить 220 200 000 грн.