Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп

Україна упродовж останнього тижня щодоби платить Росії по 1 млн доларів за поставки електричної енергії.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

"Щоденна рубрика: "За скільки продають Україну".

Продовжую інформувати скільки грошей Україна щодня платить путінському режиму. Другий день тримаємо темп по 1 млн доларів. Сьогодні обсяг імпорту перевищив 300 млн кВт годин з початку року", - повідомила нардеп.

Вона наголосила, що ці кошти щоденно вимиваються з українського ринку і направляються на фінансування війни проти України.

"Нагадаю, ці кошти ідуть не на зарплати українським енергетикам, потрапляють у кишені тих, хто вже сьомий рік веде війну проти нашої держави", - підсумувала Буймістер.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт струму з Росії в лютому 2021 року. З початку місяця щоденні поставки зросли в 3,5 рази. Окрім того, російська електроенергії по 13-14 млн кВт годин поступає в Україну через Білорусь. Сумарний обсяг імпорту уже еквівалентний повноцінній роботі двох атомних енергоблоків Рівненської АЕС.