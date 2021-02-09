Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України

Міжнародна дорадча група з питань реформування Служби безпеки України буде надавати допомогу Українській державі на всіх етапах реформи.

Як повідомляє посольство США в Україні в Twitter у вівторок, про це представники Міжнародної дорадчої групи заявили на зустрічі з віцепрем'єром України Ольгою Стефанішиною, передає Цензор.НЕТ.

"Представники Міжнародної дорадчої групи зустрілися з віцепрем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною і висловили твердий намір підтримувати Україну на всіх етапах історичного за своїм значенням процесу реформування СБУ, зокрема, на етапах ухвалення та реалізації відповідного закону. Створення сучасної та ефективної служби безпеки, яка дотримується у своїй роботі найкращих євроатлантичних практик і принципів, в інтересах всіх громадян України", - йдеться в повідомленні.

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