Національну програму з перевірки фейків і дезінформації запустять у березні, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував запуск програми з розвитку медіаграмотності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Відповідати лише методом заборон чи обмежень неможливо. На мій погляд, набагато ефективнішими є медіаграмотність та розвиток критичного мислення, тому що людина сама починає дізнаватися, яким чином можна відрізняти фейки, перевіряти інформацію. І таку національну програму ми запускаємо цього року, коли і дитина, і людина пенсійного віку може перевірити чи це фейк, чи маніпуляція. Окремо це так звані центри дезінформації, які вже існують в багатьох країнах", - зазначив міністр.

Також Ткаченко розповів, коли з'явиться національна програма з перевірки фейків і дезінформації.

"Президент вже заявляв, що, можливо, в нашій країні варто створити такий центр. Ми починаємо його створення, щоб можна було власне оприлюднити, яка інформація і які боти працювали в той чи інший спосіб. Варіантів опанування і критичного мислення, і сповіщення громадян про те, що відбувається не так з інформпростором, існує багато. Важливо ці механізми ефективно і швидко запустити. Ми збираємося запустити його в березні", — сказав глава Міністерства культури та інформаційної політики.

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