ОПЗЖ та її прихильники можуть стати інструментом для реалізації російських загроз безпеці України, - політолог

На думку експерта, нині загрози з боку Росії реальні, як ніколи раніше.

Діяльність "Опозиційної платформи - За життя" та інших політичних сил проросійського спрямування може загрожувати безпеці України. Особливо якщо йдеться про присутність таких політичних сил і наявні в них ресурси для розхитування ситуації на прифронтових територіях Донбасу.

Таку думку в сюжеті "5 каналу" висловив політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На думку експерта, наразі загрози з боку Росії реальні, як ніколи раніше. А інструментом для їхньої реалізації можуть стати саме прихильники проросійських сил, зокрема політичних партій на кшталт ОПЗЖ.

"Вони можуть бути, безумовно, "5 колоною". Не лише ОПЗЖ, а й прихильники Шарія чи інших. Але ОПЗЖ має широку електоральну базу людей, зокрема, з керівним досвідом. І вони теж можуть бути задіяні. Тим паче, там є люди, що мають прямі звязки з Росією – той же Медведчук та інші – і їх теж можуть використати як "5 колону", – вважає Фесенко.

Політолог відмовився окреслювати часові рамки чергової ескалації гібридної війни Росії проти України. Але застеріг: найбільшу небезпеку прогнозує не лише у прифронтових містах, зокрема, у Маріуполі, але й на всій протяжності російсько-українського кордону.

"Щонайменше 10 відсотків українських громадян мають потенційно проросійські погляди. І це до тих, хто вже визначився і підтримує ОПЗЖ. Тому блокування агресивних медійних провідників путінської політики в Україні – перший і правильний крок", - переконаний політолог.

На те, що будуть і наступні кроки, зокрема, запровадження санкцій щодо осіб та організацій, які загрожують територіальній цілісності та безпеці держави, натякнув секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть продовжуватися. Більше того, можу з впевненістю сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у ВР", - анонсував секретар РНБО, не називаючи прізвищ можливих фігурантів з майбутніх рішень щодо запровадження санкцій.

Опитані журналістами експерти запропонували власний алгоритм протидії новим викликам гібридної агресії. Зокрема, вони радять:

відслідковувати ситуацію та оцінювати політичні загрози;

миттєво і виважено реагувати на провокації сепаратистів;

пильно спостерігати за намірами та діями ОПЗЖ та інших сил проросійського спрямування;

мобілізувати роботу спецслужб у напрямку протидії гібридній агресії, зокрема, її інформаційній площині;

налагодити дієву комунікацію між спецслужбами та вищим керівництвом країни щодо інформування влади про реальні загрози;

пропрацювати механізм інформування суспільства про найбільші з виявлених викликів задля попередження маніпуляцій, введення людей в оману та розхитування суспільно-політичної ситуації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ, соратника Віктора Медведчука Тараса Козака, якому заборонено у будь-який спосіб розпоряджатися належними йому активами. Окремо санкції було запроваджено і стосовно ряду телеканалів, зокрема, ZIK, NewsOne і 112 Україна, які формально належать Козаку, але повністю підконтрольні Медведчукові. Згаданим телеканалам анулювали ліцензії на мовлення, відібрали частоти, заборонили юридичним особам, на які вони оформлені, у будь-який спосіб продавати, переписувати ці телеканали на інших власників, взаємодіяти з іншими державами, у тому числі, у фінансовому чи інформаційному плані.

Офіційно причиною для запровадження санкцій стала можлива причетність Козака до фінансування терористичних організацій "Л/ДНР". Забороненим віднині каналам закидають фінансування з країни-агресора та "інформаційний тероризм" щодо громадян України, який системно виявлявся у поширенні недостовірної інформації, фейків та ключових тез російської пропаганди.

Усі згадані телеканали були основним медійним майданчиком для партійців ОПЗЖ і персонально для лідера цієї політичної сили Віктора Медведчука.