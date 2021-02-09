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Тепло і вода не дорожчатимуть до кінця опалювального сезону: Кличко зі Шмигалем підписали меморандум

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Тепло і вода не дорожчатимуть до кінця опалювального сезону: Кличко зі Шмигалем підписали меморандум
Голова Асоціації міст України Віталій Кличко та уряд підписали меморандум, де домовились що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону залишиться без змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Також уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року. Мінрегіон, Міненерго, НАК "Нафтогаз" та АМУ спільно визначать фінансові джерела для цієї компенсації і розроблять відповідні законодавчі інструменти.

"Підписання Меморандуму – це перший крок у налагодженні дієвого діалогу між центральною владою та місцевим самоврядуванням з питань централізованого теплопостачання. Ми очікуємо, що Уряд дотримається усіх домовленостей і не допустить кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів", - зазначив голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    счастье-то какой у зебилов.. до КОНЦА отопительного сезона Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
    подняли тарифі и обнадежили что в ближайшие 2 меяса зебилі могут раслабить булки.. но єто не точно Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 7950
  • Підлога Маккартні
    Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 5437
  • Підлога Маккартні
    Тепло и вода не будут дорожать до конца отопительного сезона: Кличко со Шмыгалем подписали меморандум - Цензор.НЕТ 9888
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