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Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", - Юрчишин

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Притула більше не входить до керівництва партії "Голос", - Юрчишин
Український шоумен Сергій Притула більше не заступник голови "Голосу", але залишається членом партії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.юа, відомий український шоумен і колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула не входить більше до керівництва партії "Голос", але продовжує з нею співпрацювати.

Припинення повноважень українського шоумена Сергія Притули, який був заступником голови і членом політради партії "Голос", - нормальна демократична процедура", - заявив народний депутат фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Юрчишин.

"На останньому з'їзді було переобрано керівництво партії "Голос". Притула не входить до керівництва, але він залишається членом партії. Це можна простежити і за його діями, і за офіційними джерелами інформації. Наскільки я знаю, в його плани входить подальше спілкування з київським осередком партії, який він вів на вибори", - повідомив Юрчишин.

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Топ коментарі

  • Tat Prut
    Притула красавчик, кто сомневается, поинтересуйтесь его волонтерской деятельностью и сколько он сделал для армии... и подгорает от него либо от кацапов либо от тех кому абы написать!
  • Віктор Безнос
    Це не біда: головне, що хлопці з АТО, яким він допомагав, допомагає і, я сподіваюсь, - буде допомагати - поважають! Здоров"я, здоров"я, ще здоров"я і наснаги Сергію Дмитровичу і його однодумцям!
  • Підлога Маккартні
    Сдался без боя как и вакарчелло Притула больше не входит в руководство партии "Голос", - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4849
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