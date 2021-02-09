"Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters
Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний лист, передає Цензор.НЕТ.
У листі від 3 лютого, який опинився у розпорядженні Reuters, український імпортер просить українську владу дозволити відкласти терміни поставок першої партії вакцини від COVID-19 до квітня.
"Лекхім" послався на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення Верховною Радою закону про прискорену державну реєстрацію вакцин від коронавірусу.
"Як наслідок цих подій виникла затримка в узгодженні графіка поставок між ВАТ Лекхім і Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини в Україну", - йдеться в листі.
Зазначається, що компанія також попросила змінити узгоджені кордону ефективності вакцини.
У Міністерстві охорони здоров'я України підтвердили Reuters інформацію про прохання Лекхім відкласти терміни доставки.
Лист було направлено в Медичні закупівлі України
"Ми підтверджуємо [це]", - сказали в Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит Reuters про те, чи просив Лекхім відкласти поставки вакцини і змінити умови ефективності, заявивши, що вони передали лист у МОЗ.
Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я через ДП Медичні закупівлі України уклало контракт про постачання в максимально короткі терміни 1,9 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech. Згідно з контрактом, вартість вакцини від коронавірусу становить 504 грн за дозу. "Лекхім" став офіційним представником китайської компанії в Україні.