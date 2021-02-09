"Лекхім" заявив про затримку поставок першої партії китайської вакцини Sinovac, - Reuters

Українська компанія-імпортер "Лекхім" попередила керівництво держпідприємства Медичні закупівлі України про затримку поставок першої партії вакцини від коронавірусу китайського фармвиробника Sinovac Biotech.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний лист, передає Цензор.НЕТ.

У листі від 3 лютого, який опинився у розпорядженні Reuters, український імпортер просить українську владу дозволити відкласти терміни поставок першої партії вакцини від COVID-19 до квітня.

"Лекхім" послався на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення Верховною Радою закону про прискорену державну реєстрацію вакцин від коронавірусу.

"Як наслідок цих подій виникла затримка в узгодженні графіка поставок між ВАТ Лекхім і Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини в Україну", - йдеться в листі.

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Зазначається, що компанія також попросила змінити узгоджені кордону ефективності вакцини.

У Міністерстві охорони здоров'я України підтвердили Reuters інформацію про прохання Лекхім відкласти терміни доставки.

Лист було направлено в Медичні закупівлі України

"Ми підтверджуємо [це]", - сказали в Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит Reuters про те, чи просив Лекхім відкласти поставки вакцини і змінити умови ефективності, заявивши, що вони передали лист у МОЗ.

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Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я через ДП Медичні закупівлі України уклало контракт про постачання в максимально короткі терміни 1,9 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech. Згідно з контрактом, вартість вакцини від коронавірусу становить 504 грн за дозу. "Лекхім" став офіційним представником китайської компанії в Україні.