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Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко

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Заступник глави парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Україна потребує нової судової реформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Судову реформу потрібно переробляти. Бо попередня нікуди не привела, необхідно проєктувати і робити нову, яка, нарешті, почне нас рухати в правильну сторону", - зазначив нардеп.

Корнієнко зазначив, що в планах команди президента на 2021 рік - глобальна судова реформа в Україні.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Проснувся нарешті ?? Попередня влада проводила ,, але - щось пішло не так .. Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6809 .
  • di Carmine
    Дуже потужна была реформа. Как и все остальные 144
  • Vadim Slivkanich
    Аааа, папэрэдник.
    Единственная реформа - выборы судей народом. Ветвь власти должна подчиняться только источнику власти - народу.
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