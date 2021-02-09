Судову реформу потрібно переробляти, попередня нікуди не привела, - "слуга народу" Корнієнко
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Заступник глави парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Україна потребує нової судової реформи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Судову реформу потрібно переробляти. Бо попередня нікуди не привела, необхідно проєктувати і робити нову, яка, нарешті, почне нас рухати в правильну сторону", - зазначив нардеп.
Корнієнко зазначив, що в планах команди президента на 2021 рік - глобальна судова реформа в Україні.