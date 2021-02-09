Інфляція в Україні різко прискорилася до 6,1%, - Держстат

Споживчі ціни в Україні в січні 2021 року порівняно з груднем зросли на 1,3%. За останній рік ціни зросли на 6,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, 12-місячна інфляція прискорилася порівняно з груднем, коли вона становила 5,0%.

Продукти харчування в Україні із січня подорожчали на 1,5%. Найбільше подорожчали яйця - на 15,4%, овочі - на 6,5%, цукор - на 3,6%, соняшникова олія - ​​на 2,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, на одяг і взуття - знизилися на 4,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6,0% (зокрема електроенергія на 36,6%).

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Предмети домашнього вжитку і побутова техніка - без змін, охорона здоров'я подорожчала на 0,4%, транспорт подорожчав на 1,0%, ціни на зв'язок зросли на 1,0%, на відпочинок і культуру зросли на 0,6%, освіта подорожчала на 1,2%, ресторани і готелі подорожчали на 0,3%.





