Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус

Компанія Twitter у рамках кампанії по боротьбі з дезінформацією про пандемію COVID-19 з березня 2020 видалила понад 8,4 тисячі фейків у своїй соцмережі.

Про це йдеться в блозі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Представниця Twitter в Іспанії Каміно Рохо нагадала, що в березні минулого року для користувачів платформи вступили в силу нові правила, покликані звести до мінімуму фейкові і конспірологічні теорії про причини виникнення, способи профілактики захворювання, що викликається коронавірусом.

Рохо зазначила, що відтоді Twitter видалив 8493 твіти, а автоматизовані системи оскаржили 11,6 мільйона аккаунтів, які "зробили обговорення COVID-19 об'єктом спаму і маніпулювання".

Представниця соцмережі назвала ще один підсумок кампанії із гарантування безпеки і коректності дискусій у Twitter: кількість облікових записів, заблокованих або видалених у зв'язку з цим адміністраторами платформи, зросла за останній календарний рік на 105%.

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