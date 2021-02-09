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Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус

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Twitter від початку пандемії видалив понад вісім тисяч постів з фейками про коронавірус
Компанія Twitter у рамках кампанії по боротьбі з дезінформацією про пандемію COVID-19 з березня 2020 видалила понад 8,4 тисячі фейків у своїй соцмережі.

Про це йдеться в блозі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Представниця Twitter в Іспанії Каміно Рохо нагадала, що в березні минулого року для користувачів платформи вступили в силу нові правила, покликані звести до мінімуму фейкові і конспірологічні теорії про причини виникнення, способи профілактики захворювання, що викликається коронавірусом.

Рохо зазначила, що відтоді Twitter видалив 8493 твіти, а автоматизовані системи оскаржили 11,6 мільйона аккаунтів, які "зробили обговорення COVID-19 об'єктом спаму і маніпулювання".

Представниця соцмережі назвала ще один підсумок кампанії із гарантування безпеки і коректності дискусій у Twitter: кількість облікових записів, заблокованих або видалених у зв'язку з цим адміністраторами платформи, зросла за останній календарний рік на 105%.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Производители масок банят свободу слова Twitter с начала пандемии удалил более восемь тысяч постов с фейками о коронавирусе - Цензор.НЕТ 7725
  • Ольга Панченко
    Фейк или не фейк ?
    У кого Twitter получает экспертное заключение по качеству и безопасности
    инновационных вакцин ДНК и РНК ?
  • Ольга Панченко
    Есть варианты ? Подскажите , please .
    Видите ли , вопрос на форуме мною задан чисто символически.
    Уверена ,что нет в мире на сегодня таких экспертов ,которые могли бы экстраполировать
    эффективность или бесполезность инновационных вакцин хотя бы на пару лет .
    Так что обращаться к экспертам всё равно ,что в космос.
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