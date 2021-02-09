Шмигаль із делегацією уряду прибув до Брюсселя

Урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого почала робочий візит до Брюсселя.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Брюсселі має відбутися зустріч членів українського уряду з керівництвом Європейського Союзу і НАТО. Уже найближчим часом почнеться зустріч прем'єра з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, а потім - з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Представники КМУ візьмуть участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

Як повідомлялося, сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 11 лютого в Брюсселі.

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