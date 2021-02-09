Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Михайло Ткач.
Він опублікував скріншот поста ексзаступника глави Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова, в якому він повідомляє, що суд присудив співробітникам "Радіо Свобода" виплатити Портнову 57,5 і 52,5 тис. грн.
"Спочатку Портнов опублікував особисті дані водіїв нашої програми. А тепер отримає 110 000 гривен від тих же водіїв програми. А ви кажете нічого не змінюється в нашій правовій державі", - заявив Ткач.
Раніше ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" за те, що редакція готує розслідування впливу і зв'язків колишнього чиновника з новою українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номер його авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.
У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.
"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду "Схем", - сазано в заяві команди.
У відповідь Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їх особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом у темний час доби".
"Не перемикайтеся, я публічний і буду ділитися докладною особистою і персональною інформацією щодо всіх причетних", - написав він.
На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.