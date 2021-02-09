Суд зобов'язав водіїв знімальної групи "Схем" виплатити Портнову, який опублікував їхні особисті дані, 110 тис. грн, - Ткач

Суд зобов'язав водіїв програми "Схеми" Радіо Свобода виплатити Андрію Портнову, який опублікував раніше їхні персональні дані, 110 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

Він опублікував скріншот поста ексзаступника глави Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова, в якому він повідомляє, що суд присудив співробітникам "Радіо Свобода" виплатити Портнову 57,5 ​​і 52,5 тис. грн.

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"Спочатку Портнов опублікував особисті дані водіїв нашої програми. А тепер отримає 110 000 гривен від тих же водіїв програми. А ви кажете нічого не змінюється в нашій правовій державі", - заявив Ткач.





Раніше ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" за те, що редакція готує розслідування впливу і зв'язків колишнього чиновника з новою українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номер його авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду "Схем", - сазано в заяві команди.

У відповідь Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їх особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтеся, я публічний і буду ділитися докладною особистою і персональною інформацією щодо всіх причетних", - написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.