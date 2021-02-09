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Австрійський Тіроль закривають на 10 днів через найбільший спалах південноафриканського штаму COVID-19

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Австрійський Тіроль закривають на 10 днів через найбільший спалах південноафриканського штаму COVID-19
В Австрії зафіксовано найбільший у Європейському Союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, в Австрії зафіксовано найбільший у Європейському Союзі спалах південноафриканського штаму COVID-19. У зв'язку з цим регіон Тіроль повністю закриють на 10 днів.

"На жаль, британські і південноафриканські мутації набирають популярність в Європі", - заявив він.

Зазначимо, обидва штами вважаються більш заразними, ніж традиційний. Але варіант з Південної Африки являє собою особливу загрозу, оскільки вакцина AstraZeneca здійснює на нього значно менший вплив, ніж інші. Саме цю вакцину в основному замовила Австрія.

З огляду на те, що в Тіролі зафіксовано близько 400 випадків мутації вірусу, уряд вирішив обмежити руху транспорту з п'ятниці. Якщо треба виїхати з регіону, то необхідно показати негативний тест на COVID, зроблений не раніше ніж за дві доби до виїзду.

"Спалах південноафриканського варіанту є найбільшим з відомих в Європейському союзі, і з ним необхідно боротися", - додав Курц.

До цього британський і південноафриканський штами COVID виявили ще в 18 країнах.

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Топ коментарі

  • Андрей Дидовик 6b3fbca4
    Та легко! Они и Гитлера не о что терпели а даже как бы подчинялись его приказам.
  • Олег Грель 78632cbc
    Ни дня без ужаса. Не пойму, как европейцы терпят это ковидошизоидное изнасилование?
  • Cтарий Кінь
    Ну, тисячолітній карантин гарантовано.
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