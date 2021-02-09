Кілька населених пунктів Донеччини залишається без електрики, опалення та водопостачання через окупантів, - СЦКК

Через відсутність гарантій безпеки з боку окупантів ремонтні бригади не можуть провести роботи на пошкоджених об'єктах інфраструктури в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС з посиланням на дані СЦКК.

"На сьогодні, через відсутність гарантій безпеки на 6 критичних об’єктах цивільної інфраструктури, підприємства не можуть здійснити аварійно-відновлювальні роботи з електропостачання у населених пунктах Богданівка та Опитне Донецької області, відновити газопостачання міст Мар`їнка та Красногорівка Донецької області та забезпечити аварійний ремонт водогонів для безперебійної подачі питної води у населених пунктах Майорськ, Зайцево, Торецьк Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Заявки на отримання гарантій безпеки для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на даних об’єктах українською стороною СЦКК направлені наприкінці січня, але до цього часу відповідь не отримана.

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Збройні формування РФ і її найманці продовжують вибірково розглядати звернення СММ ОБСЄ, вдаються до відвертих маніпуляцій, політичного торгу і під надуманими приводами затримують процес надання гарантій безпеки і забезпечення нормальних умов життя цивільного населення.

Українська сторона СЦКК неодноразово зверталась до СММ ОБСЄ з проханням допомогти в отриманні гарантій безпеки від представництва окупаційних військ, хоча б на тих об’єктах цивільної інфраструктури, які потребують негайного ремонту. Втім, зусилля, що докладаються СММ ОБСЄ, залишаються марними.