Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, який відвідав Москву минулого тижня.
"Росія не виправдала очікування зі становлення сучасної демократії", - сказав Боррель, виступаючи в Європарламенті.
За його словами, існує "глибоке розчарування і наростальна недовіра між ЄС і Росією".
Нагадаємо, на початку лютого високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель відвідав Росію з робочим візитом. Дипломат заявляв про плани обговорити російську агресію в Україні, ядерну угоду з Іраном, боротьбу з пандемією COVID-19.
Перед цією поїздкою з Боррелем поговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У Москві дипломат зазначив, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних.