СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг" - компанія відкидає обвинувачення

8 лютого співробітники Служби безпеки України повернулися на підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" для перевірки гірничо-збагачувального виробництва. Як законослухняний і відповідальний бізнес, "АрселорМіттал Кривий Ріг" завжди активно співпрацює з усіма правоохоронними органами, протягом останніх двох років - особливо тісно.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

"Раніше СБУ вже інспектувала об'єкти сталеплавильного, агломераційного, коксохімічного виробництв, знайомилася з документацією підприємства. Цього разу візит правоохоронців заплановано до гірничого департаменту підприємства у зв'язку з нібито ухилянням від сплати податків і заниженням рентних платежів у 2015-2019 рр. Сьогодні представники СБУ планують продовжити слідчі дії та зробити огляд території кар'єрів підприємства з відбором зразків сировини. Компанія категорично відкидає необґрунтовані звинувачення, вважаючи справу неправомірною, а підхід регуляторів до бізнесу - очевидно вибірковим", - йдеться в повідомленні компанії" АрселорМіттал Кривий Ріг ".

"Ми вбачаємо у цьому підтвердження того, що обіцяне покращення інвестиційного клімату так і не відбулося. "АрселорМіттал Кривий Ріг" продовжує стежити за розвитком подій та готовий інформувати ЗМІ про тиск на найбільшого іноземного інвестора, який не слабшає та нарощується щорічно", - підкреслили в пресслужбі компанії.

Там нагадали, що восени 2020 року СБУ вже провела на підприємстві слідчі дії на підставі рішення Шевченківського районного суду м.Києва, пов'язані з податковими платежами.

Раніше в 2019 році Офіс великих платників податків здійснив планову перевірку підприємства щодо дотримання податкового законодавства за попередні 4 роки. Результати такої перевірки були оголошені ще до її закінчення. Після перевірки контролюючий орган збільшив податкові зобов'язання "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 7,9 млрд грн. Потім компанія скористалася законною підставою оскаржити отримані рішення у Державну податкову службу України. Після неупередженого розгляду скарги донараховані зобов'язання були частково скасовані. Рішення Державної податкової служби ґрунтувалося на усталеній судовій практиці щодо подібних донарахувань.

"Наголошуємо, що факт скасування частини донарахувань по податковій перевірці в установленому законом порядку не може розглядатися як злочин. Навпаки, адміністративне оскарження є важливою гарантією прав і законних інтересів бізнесу", - йдеться в повідомленні АрселорМіттал Кривий Ріг.

Частину скасованих донарахувань "АрселорМіттал Кривий Ріг" оскаржить в суді. Судовий процес триває.

Як раніше повідомлялося, 13 жовтня 2020 року на закритому засіданні Шевченківського районного суду Києва слідчий суддя Мальцев Д.А. ухвалив рішення дозволити СБУ провести обшук на металургійному підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Правоохоронці звинуватили компанію в ухилянні від сплати податків, заниження обов'язкових платежів за земле- і надрокористування в особливо великих розмірах.