Україну планують розділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки, - Ляшко
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли повернуть адаптивний формат карантину. Адаптивний карантин запровадять або в середині, або наприкінці лютого.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Ляшко заявив на форумі "Україна 30".
За словами Ляшка, поки що немає точної дати повернення до адаптивного карантину.
"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого", - сказав головний санітарний лікар.
Ляшко розповів, що Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки.
"Вони (регіони - ред.) будуть поділені на декілька зон, 3 або 4, і вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація стабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів", - пояснив головний санітарний лікар.