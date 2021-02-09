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Україну планують розділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки, - Ляшко

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Україну планують розділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки, - Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли повернуть адаптивний формат карантину. Адаптивний карантин запровадять або в середині, або наприкінці лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Ляшко заявив на форумі "Україна 30".

За словами Ляшка, поки що немає точної дати повернення до адаптивного карантину.

"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого", - сказав головний санітарний лікар.

Ляшко розповів, що Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки.

"Вони (регіони - ред.) будуть поділені на декілька зон, 3 або 4, і вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація стабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів", - пояснив головний санітарний лікар.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    как только эта хрень закончиться (чисто теоретически...когда то ж оно закончиться)))) все сразу забудут и про степашку и про ляшко... поэтому тольк в данный момент у них есть возможность научно необоснованных "издевательств" (маскируя их под карантин ...типа интеллектуальный)))
  • kuba
    вакцинировать ума нема ... зато разделить - це будь ласка
  • Меркава
    Шоб это узнать, нужно сначала принять крещение, ой - вакцинирование. Неверующие, как обычно попадут в чистилище, или куда они там попадают.
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