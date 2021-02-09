Дискусії про скасування 12-річного шкільного навчання в Україні нема, - Шкарлет
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Шкарлет заявив під час форуму "Україна 30".
"Про скасування дванадцятирічної освіти я таких дискусій не пам'ятаю", - сказав міністр.
Щодо питання про початок освіти з 5 років міністр зазначив, що воно виникло у зв'язку з безліччю звернень про те, що діти дуже пізно завершують навчання в школі.
За його словами, у світі є багато різних підходів до вирішення цього питання.
У зв'язку з цим він звертався до керівників обласних управлінь освіти провести зріз за громадами стосовно такого підходу.
У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракція "Слуга народу") наголосив, що питання скасування дванадцятирічної освіти ніхто в Україні не обговорюється.
Щодо початку навчання з 5 років, на його думку, це можливо, але такий варіант не походить усім, оскільки в різних дітей різні психофізичні можливості в такому віці.
"Чи можна про це говорити на рівні всієї країни - думаю, що ні. Чи можна дати вибір іти в 5 років? Можна, і нічого це не забороняє робити й зараз", - наголосив Бабак.