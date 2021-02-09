До 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні, але більшість батьків проти, - Шкарлет

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що до 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні. Водночас 60% батьків висловилися проти такого формату.

Про це Шкарлет повідомив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус, передає Цензор.НЕТ.

"Державна служба якості освіти проводила не тільки у квітні, а й у червні, і в жовтні, і в грудні зрізи знань за якістю освіти, і зрізи загального анкетування батьків, дітей, учнів, щодо стану освіти. Якщо 80% було категорично проти дистанційної освіти у квітні, то десь приблизно в грудні їх було лише 54-55%. Але при анкетуванні в грудні виявилося, що 65-70% дітей взагалі готові залишитися на дистанційній формі навчання, але при цьому 55-60% батьків категорично проти дистанційної форми навчання", - сказав Шкарлет.

За його словами, саме тому, що дистанційне навчання було великим навантаженням для початкової школи і діти цього віку найбільше потребують соціалізації, і менше хворіють COVID-19, вони були залишені на очному навчанні.

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