Чоловік, що приховував наявність громадянства РФ, намагався влаштуватися на службу в Національну гвардію, - військова контррозвідка СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила приховане громадянство РФ у кандидата на службу в батальйон оперативного призначення Нацгвардії. Це підрозділ регулярно залучається до виконання завдань у районі проведення ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець Києва, який до 2016 року проживав на тимчасово анексованій території АР Крим, за власною ініціативою звернувся до представників Нацгвардії для укладання контракту на проходження військової служби. При цьому, під час подачі відповідних документів до української силової структури, кандидат свідомо приховав інформацію про наявність паспорта громадянина РФ.

За даними військової контррозвідки СБУ, іноземне громадянство він отримав у 2019 році на території тимчасово анексованого півострова. Наразі перевіряється інформація стосовно можливої причетності чоловіка до мережі спецслужб РФ.

Заходи із запобігання протиправних дій на шкоду державній безпеці України, зокрема витоку службової інформації у оборонній сфері, проводились спільно з командуванням Національної гвардії.

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