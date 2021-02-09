Український інститут майбутнього призначить стипендію ім. Сергія Нижнього для слухачів онлайн-курсу Школи державної політики ім. Лі Куан Ю
Про це повідомляє Український інститут майбутнього, інформує Цензор.НЕТ.
"У січні 2021 цей світ покинув юрист Сергій Нижній, натхненник кадрових проєктів, професіонал, який хотів змін у країні і виступав за підготовку фахівців у державному правлінні. Тому команда UIF вирішила продовжувати втілювати мету пана Сергія і подарувати навчання десятьом слухачам курсів Школи державної політики їм. Лі Куан Ю і, таким чином, подарувати можливість здобути освіту світового рівня тим, хто справді цього вартий", - сказано в повідомленні.
Стипендію можуть отримати приватні особи, які відповідають таким критеріям:
- Мають повну вищу освіту;
- Ведуть активну громадсько-політичну діяльність;
- Працюють або працювали на державній службі;
- Брали участь у бойових діях на Донбасі.
Для участі в конкурсі на отримання стипендії потрібно надіслати мотиваційний лист на адресу [email protected]
Школа державної політики Лі Куан Ю - онлайн-курси, на яких можна здобути освіту світового рівня в державному управлінні.
Переклад курсів українською мовою забезпечив Український інститут майбутнього.
Кожна наступна черга навчання в Школі стартує 5 березня.
Сергій Нижній - український юрист і громадський діяч, один із найкращих юридичних радників національного бізнесу та іноземних інвесторів. Нижній помер 14 січня після важкої хвороби.