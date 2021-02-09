Український інститут майбутнього призначить стипендію ім. Сергія Нижнього для слухачів онлайн-курсу Школи державної політики ім. Лі Куан Ю

Десятеро слухачів онлайн-курсу Школи державної політики ім. Лі Куан Ю при Національному університеті Сінгапуру отримають стипендію імені юриста Сергія Нижнього.

Про це повідомляє Український інститут майбутнього, інформує Цензор.НЕТ.

"У січні 2021 цей світ покинув юрист Сергій Нижній, натхненник кадрових проєктів, професіонал, який хотів змін у країні і виступав за підготовку фахівців у державному правлінні. Тому команда UIF вирішила продовжувати втілювати мету пана Сергія і подарувати навчання десятьом слухачам курсів Школи державної політики їм. Лі Куан Ю і, таким чином, подарувати можливість здобути освіту світового рівня тим, хто справді цього вартий", - сказано в повідомленні.

Стипендію можуть отримати приватні особи, які відповідають таким критеріям:

Мають повну вищу освіту; Ведуть активну громадсько-політичну діяльність; Працюють або працювали на державній службі; Брали участь у бойових діях на Донбасі.

Для участі в конкурсі на отримання стипендії потрібно надіслати мотиваційний лист на адресу [email protected]

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Школа державної політики Лі Куан Ю - онлайн-курси, на яких можна здобути освіту світового рівня в державному управлінні.

Переклад курсів українською мовою забезпечив Український інститут майбутнього.

Кожна наступна черга навчання в Школі стартує 5 березня.

Сергій Нижній - український юрист і громадський діяч, один із найкращих юридичних радників національного бізнесу та іноземних інвесторів. Нижній помер 14 січня після важкої хвороби.