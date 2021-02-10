Справу про вилучення клістронів у бригадах ППО закрито у зв'язку з відсутністю події злочину, - заступник генпрокурора Якубовський

Кримінальне провадження про можливі зловживання при вилученні клістронів, яке розслідувало ДБР, закрито в зв'язку з відсутністю складу злочину.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник генпрокурора Максим Якубовський.

"Справу щодо власне клістронів торік у листопаді ДБР закрило у зв’язку з відсутністю події злочину. Також вони закрили провадження і щодо можливих порушень із боку співробітників СБУ та ДБР. Не підтвердилось, що діями правоохоронців завдано шкоди. Зараз у ході іншого провадження слідчі СБУ досліджують нову версію операції з цими клістронами. Якщо вона підтвердиться, будуть конкретні кримінально-правові наслідки. Якщо ні – я хотів би почути відповідь на питання, на яких підставах військова контррозвідка і конкретний співробітник повідомили орган досудового розслідування про нібито наявність ознак кримінального правопорушення. Якщо підстав не було, то це буде проблема військової контррозвідки".

Як повідомлялося раніше, 2 липня командування Повітряних сил ЗСУ заявило про вилучення представниками ДБР із зенітно-ракетних бригад, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ приладів (клістронів), що є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Цього ж дня ДБР пообіцяло повернути клістрони.

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Також в ДБР повідомили, що проводиться розслідування за фактом перевищення повноважень співробітниками бюро і СБУ.