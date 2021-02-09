МЗС обманює посольства 11 країн щодо виплат боргів "зеленим" інвесторам – Гончаренко

Міністерство закордонних справ України вказало не правдиву інформацію щодо виконання умов меморандуму між Кабінетом міністрів та інвесторами в зелену енергетику, оскільки проблема боргів не вирішена.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши лист МЗС на адресу посольств Бельгії, Британії, Данії, Канади, Кореї, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Туреччини, Франції та Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Володимире Олександровичу, а можна хоч інколи без брехні? Міністерство закордонних, за вашим дорученям, дурить іноземних партнерів. Воно написало листа посольствам 11 країн, в якому детально розписало про те, як же ж чітко, злагоджено та натхненно влада працює над виконанням "зеленого" меморандуму. Та насправді не зроблено майже нічого реального, окрім ухвалення законодавчих змін, які уряд сам і ігнорує", - написав Гончаренко.

За його словами, в розвиток зеленої енергетики України інвестори за десять років вклали 12,3 мільярди доларів, а влада усіляко відмовляється від свого зобов’язання - виплатити борги.

"Всі підписи і обіцянки влади президента Зеленського не вартують й копійки. Іноземні інвестори це відчули на собі та поскаржилися своїм представникам в Україні. Посли написали листа цій владі ще в листопаді, а отримали відповідь тільки зараз", - підкреслив депутат.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів порушив зобов’язання щодо виплати 9 мільярдів гривень боргу підприємствам зеленої енергетики до 31 грудня 2020 року.

На початку лютого на рахунок "Гарантованого покупця" надійшло 5 мільярдів гривень від "Укренерго", яке залучило цільові кредити в держбанків для виплати боргів перед інвесторами в "зелену" енергетику. Держпідприємство виплатило 900 млн грн виробникам "зеленої" енергії (4% від усієї суми боргу) і 900 млн грн "Енергоатому". Таким чином, нерозподіленими "Гарантованим покупцем" залишається 3,2 мільярди гривень.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови щодо невиконання державою своїх обов'язків щодо оплати за вироблену "зелену" електроенергію і крім "Державного покупця" суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами в поновлювану енергетику.

Уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. У той же час НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яке заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила "Гарантованому покупцеві" лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.





