Окупанти від початку доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим "тиші", втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Читайте також: Кілька населених пунктів Донеччини залишається без електрики, опалення та водопостачання через окупантів, - СЦКК

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території і передали на знищення 113 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюється українськими воїнами.