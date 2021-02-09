Україна хоче отримати ПДЧ у НАТО разом із Грузією - Шмигаль після переговорів зі Столтенбергом

Україна хотіла б отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО разом із Грузією.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на прес-конференції після переговорів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні, звісно, нашою короткостроковою стратегією є отримання Плану дій щодо членства. Ми хочемо не відставати далеко від Грузії і, в ідеалі, отримати разом із Грузією ПДЧ, і активно над цим працюємо. Вважаю, що сьогоднішня наша зустріч є досить позитивним і важливим символічним сигналом і також дає нам хороший заряд, хорошу надію", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що членство в НАТО є для України пріоритетом, і це прописано в Конституції України.

"Ми ухвалили цілу низку законопроектів, ми продовжуємо реформувати наші Збройні сили, ми продовжуємо перехід на стандарти НАТО, ми проводимо спільні навчання, ми беремо участь разом з НАТО в спільних міжнародних операціях, і в нас справді дуже багато сьогодні є напрацювань, які дають нам надію на швидке виконання нашого домашнього завдання. Як казав сьогодні пан генеральний секретар, досягнення стандартів НАТО в секторі безпеки та оборони України і буде тією передумовою, коли ми отримаємо можливість стати повноправним членом", - пояснив Шмигаль.

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