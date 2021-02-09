Коломойський і Боголюбов подали позов до влади США на $23 млн
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Позов подано американською компанією Optima Ventures, зареєстрованою в штаті Делавер, і її дочірньою компанією. Обидві ці компанії належать Коломойському і Боголюбову.
Згідно з повідомленням у виданні Global Аrbitration Review, відповідний позов подають до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID).
Водночас на сайті ICSID інформації про цей позов наразі немає.
Як повідомлялося, Мін’юст США 6 серпня подав два цивільні позови про конфіскацію майна до Окружного суду Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційну нерухомість у Луїсвіллі (Кентуккі) та Далласі (Техас) було придбано з використанням незаконно привласнених із ПриватБанку коштів і вона підлягає конфіскації на підставі про порушення федерального законодавства про відмивання грошей.
Ексвласників ПриватБанку звинувачують у тому, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи низку банківських рахунків підставних компаній, передусім у кіпрському відділенні ПриватБанку.