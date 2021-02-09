Корнієнко: на порядку денному - зміни до Конституції для децентралізації

Внесення змін до Конституції України в частині децентралізації зробить систему управління в державі і на місцях прозорою і чіткою, вважає перший заступник глави фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко.

Про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз на порядку денному - прийняття змін до Конституції, а також законів, які зроблять систему управління в державі та місцеве самоврядування чіткою і прозорою. Інститут префектів контролюватиме дотримання законності і відповідність рішень місцевих органів влади Конституції України", - заявив Корнієнко.

За його словами, торік вдалося здійснити справжній прорив у децентралізації - було сформовано понад 1400 заможних громад.

Корнієнко додав, що парламент планує законодавчо врегулювати співпрацю між громадами і прийняти законодавство про комунальну власність.

За словами "слуги народу", відкритим залишається і питання місцевих референдумів - депутати хочуть надати людям можливість безпосередньо впливати на владу і контролювати її шляхом механізмів прямої демократії.

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