Списки на вакцинацію проти COVID-19 ще не верифіковано на рівні областей, - очільник ЦГЗ Кузін

Попри впевненість влади щодо початку вакцинації проти коронавірусу в Україні в "районі 15 лютого або пізніше", списки людей на щеплення ще повністю не готові.

Про це в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП

"Зараз триває верифікація списків, тому що це досить тривалий процес. Сподіваємося, що наступного тижня цей процес буде завершено остаточно щодо всіх областей України. Зараз цей процес переважно фокусується на кількості вакцин, які прийдуть у межах першої хвилі COVAX, це: 117 000 доз - тобто це 58 000 осіб, які будуть вакциновані в першу чергу. Фіналізовані (списки. - Ред.) ще не верифіковано на рівні областей", - заявив Кузін.

Нагадаємо, міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 з міжнародної ініціативи COVAX. Згідно з планом, у першому півріччі в Україну направлять 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca.