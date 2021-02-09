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Портнов і Новинський мають право входити до складу наглядової ради Одеської юракадемії, адже вони не злочинці, - Шкарлет

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Портнов і Новинський мають право входити до складу наглядової ради Одеської юракадемії, адже вони не злочинці, - Шкарлет
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає, що колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов і позафракційний нардеп Вадим Новинський мають право входити до складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія".

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кожен заклад вищої освіти має автономію, і виключно за поданням закладу вищої освіти формується наказ про формування наглядової ради. Скажіть, прізвища Портнова, Новинського, ще когось, вони є засудженими, злочинцями, чи вони не мають права, чи мають речі, через які заборонено законом бути в наглядовій раді?", - сказав Шкарлет.

Міністр наголосив, що Одеська юракадемія направила це подання, і Міносвіти його погодило.

"Якщо це злочинець, якщо якимсь чином особа не може бути у складі наглядової ради, тоді міністерство її не погодить", - наголосив він.

Як повідомлялося, в січні 2021 року до складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія" увійшли Портнов і Новинський.

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Топ коментарі

  • vadym sestritsyn
    Так пысть и Коля Азиров войдет. Он тоже того. Чист перед законом!!
  • Гыг с Вами
    точно не преступники?а вы хорошо проверяли?
  • Valery Greff
    "Спросите у пiдрахуя"...
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