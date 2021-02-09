З Медведчуком не спілкуюся з 2014 року, - заступник генпрокурора Якубовський

Заступник генпрокурора Максим Якубовський, якого називають юристом кума президента РФ Віктора Медведчука, заявив про те, що вони не спілкуються з політиком з 2014 року.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Востаннє це було у травні або червні 2014 року. Для спілкування в даний час вже немає і не буде підстав. Війна все розставила на свої місця, - сказав Якубовський.

Він також пояснив, чим займався, працюючи в "Українському виборі".

"Я працював в експертному центрі, який був створений при "Українському виборі", з 2012 до 2014 року, тоді, коли звільнився з прокуратури. Я ніколи не був членом "Українського вибору". Вони свого часу писали концепцію нового законопроєкту про боротьбу з корупцією, і мене туди запросили допомогти. Мені це було цікаво, але це звичайна юридична робота", - зазначив заступник генпрокурора.

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