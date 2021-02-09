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З Медведчуком не спілкуюся з 2014 року, - заступник генпрокурора Якубовський

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З Медведчуком не спілкуюся з 2014 року, - заступник генпрокурора Якубовський
Заступник генпрокурора Максим Якубовський, якого називають юристом кума президента РФ Віктора Медведчука, заявив про те, що вони не спілкуються з політиком з 2014 року.

Про це він повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Востаннє це було у травні або червні 2014 року. Для спілкування в даний час вже немає і не буде підстав. Війна все розставила на свої місця, - сказав Якубовський.

Він також пояснив, чим займався, працюючи в "Українському виборі".

"Я працював в експертному центрі, який був створений при "Українському виборі", з 2012 до 2014 року, тоді, коли звільнився з прокуратури. Я ніколи не був членом "Українського вибору". Вони свого часу писали концепцію нового законопроєкту про боротьбу з корупцією, і мене туди запросили допомогти. Мені це було цікаво, але це звичайна юридична робота", - зазначив заступник генпрокурора.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Вони не вороги, вони партнери.С Медведчуком не общаюсь с 2014 года, - замгенпрокурора Якубовский - Цензор.НЕТ 8115
  • Кіт Яша
    У ЗЄбанат зацікавились справою по держраді Медведчука відкрита в лютому 2019 року генпрокурором Луценко. Два роки їм на Медведчука було пофіг вони з ним коаліції утворювали. А справи відкривали на Порошенка, поки Медведчук не почав у "Слуг" віджимати рейтинг.
  • Кіт Яша
    Логічно, що поплічник Козака Медведчук теж злочинець.
    Якщо Медведчук злочинець, де санкції проти 1+1, де він має частку?
    Якщо у РНБО не було підстав на санкції, то це піар Слуг+ОПЗЖ за сценарієм Москви. Зеленський - пішак в колоді Кремля.
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