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Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін

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Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін
Україна може отримати від Світового банку компенсацію 30 млн доларів, якщо щеплення проти COVID-19 буде зроблено 10 млн українців із груп ризику.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Така можливість обговорювалася на спільній нараді Мінфіну та МОЗ зі Світовим банком.

"За умови проведення вакцинації 10 млн осіб, що належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі 30 млн дол. США", - сказано в повідомленні.

Ці кошти підуть до загального фонду державного бюджету України, зазначає Мінфін.

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Топ коментарі

  • Tat Prut
    100% Степанов уже завтра может график показать что вакцинировано именное 10 млн и на после обеда будет ещё 5 млн.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Ну у нас такое легко делается. Бумага все стерпит. Всемирный Банк даст Украине $30 млн, если от COVID-19 будут вакцинированы 10 млн украинцев, - Минфин - Цензор.НЕТ 5139
  • Петр Дибров 4c656e43
    Мутное предложение, мутная интерпретация новости,мутная схема и мутный результат ожидается...
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