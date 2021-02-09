Світовий Банк дасть Україні $30 млн, якщо проти COVID-19 буде вакциновано 10 млн українців, - Мінфін
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Україна може отримати від Світового банку компенсацію 30 млн доларів, якщо щеплення проти COVID-19 буде зроблено 10 млн українців із груп ризику.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
Така можливість обговорювалася на спільній нараді Мінфіну та МОЗ зі Світовим банком.
"За умови проведення вакцинації 10 млн осіб, що належать до групи ризику, Україна зможе отримати компенсацію в обсязі 30 млн дол. США", - сказано в повідомленні.
Ці кошти підуть до загального фонду державного бюджету України, зазначає Мінфін.