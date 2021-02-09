Кабмін пом'якшив карантинні обмеження для культурних і освітніх заходів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови щодо умов обмежувальних заходів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Так, змінено пункт 2 постанови від 9 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 , №1, ст. 14).

Тепер пункт викладено в такій редакції: "8) прийом відвідувачів суб'єктами діяльності у сфері культури і проведення публічних наукових, освітніх і професійних тематичних заходів із наповненістю залів понад 50% місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду і ззаду) в кожному окремому залі або в разі, коли організатори таких заходів не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. метрів споруди або приміщення".

Нагадаємо, 25 січня Україна вийшла з посиленого карантину і повернулася до тих обмежень, які діяли в грудні 2020 року. Зокрема, було заборонено проведення масових (культурних, зокрема концертів, спортивних, соціальних, рекламних) заходів за участю понад 20 осіб, заборонений прийом відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць, а також прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях, в яких не забезпечено можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна людина на 10 кв. м приміщення.

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