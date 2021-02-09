"Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували
144319
З'їзд політичної партії "Слуга народу" відбудеться у четвер, 11 лютого, замість середи, як було заплановано спочатку.
Про це повідомила заступниця голови однойменної фракції у верховній Раді Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З'їзд перенесли на четвер. Це не пов'язано з тим, що будуть якісь нові питання в порядку денному (крім висунення кандидатів по 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах у Раду. - Ред.). Це робочий момент, пов'язаний з графіком делегатів і майбутніх кандидатів", - пояснила Кравчук.
У пресслужбі партії "Слуга народу" уточнили, що після з'їзду також відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка і кандидатів у народні депутати України від партії на 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради, які відбудуться 28 березня 2021 року.