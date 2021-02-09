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Експерти ВООЗ представили чотири гіпотези щодо того, як COVID-19 передався людині

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Експерти ВООЗ представили чотири гіпотези щодо того, як COVID-19 передався людині
Місцем виникнення нового коронавірусу SARS-CoV-2 може бути не провінція Вухань.

Про це заявили експерти ВООЗ на підсумковому брифінгу за результатами поїздки у Китай, де вони кілька тижнів вивчали походження коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Так, міжнародна група вчених припускає, що COVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста до перших зареєстрованих випадків.

Крім того, група вчених ВООЗ підготувала чотири гіпотези того, як COVID-19 передався людині. Перша гіпотеза – людина заразилася прямо від тварини, проте малоймовірно, що це від кажана.

Друга гіпотеза – перехід від "проміжного господаря", який "потенційно ближче до людей". У ВООЗ це називають найбільш вірогідною версією, однак вона потребує додаткових досліджень.

Є версія, що COVID-19 міг передатися людині через заморожені продукти. Теорію про витік коронавірусу з китайської лабораторії назвали "надзвичайно малоймовірною".

Читайте також: Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 оприлюднить звіт до 10 лютого: встановлено роль ринку в Ухані в поширенні захворювання

Глава експертної місії ВООЗ у Китаї Петер Бен Ембарек заявив, що організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.

Нагадаємо, 14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка досліджує походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 отримала повний доступ до об'єктів для вивчення у Китаї

Групі з 14 осіб вдалося відвідати місця, які зіграли важливу роль у поширенні вірусу на старті пандемії. Співпраця з китайськими вченими дуже допомогла у розслідуванні ВООЗ. Так, вдалося спростувати попередні версії про витік вірусу з науково-дослідного центру, який вивчає віруси кажанів, і його першу появу на ринку в Ухані - вдалося знайти перші випадки захворювання, не пов'язані зі співробітниками і покупцями ринку.

Крім того, стало відомо, що вже на самому початку пандемії частина хворих переносила коронавірус безсимптомно або у формі, яка практично не відрізнялася від звичайної застуди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторне походження COVID-19 вкрай малоймовірне, - експерт ВООЗ

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Топ коментарі

  • Дорогой Я
    Вторая гипотеза - переход от "промежуточного хозяина", который "потенциально ближе к людям".Источник: https://censor.net/ru/n3246985

    Кацап - человекообразный примат, занимающий промежуточное положение между обезьяной и человеком.
  • Propan
    Да, типа не они, не китайцы получается по ВОЗ.
    Есть же версия, что кацапы завезли ковид в Ухань в ноябре вместе с делегацией с "Вектора". А утечка была в новосибирском "Векторе". Не берусь ничего утверждать, но реально помню, что перед Ковидом были новости о каком-то очень опасном гриппе в Новосибриске. Можно найти при желание на новосибирском сайте Тайга-инфо,, например, если не зачистили.
  • Propan
    Хо хо да было это в Новосибирске. ВОт странная новость от 4 февраля прошлого года, когда даже в Италии еще народ массово гулял. А у них уже пипец в разгаре.

    https://tayga.info/151954

    а это про высокую смертность :
    https://tayga.info/151949
    Дальше если полистать назад этот сайт там еще есть про странную эпидемию в Новосибирске. Не зачистили
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