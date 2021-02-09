Головні новини 9 лютого: рейтинг Зеленського падає, Кабмін бореться з тіньовою зайнятістю

Підтримка Зеленського дедалі меншає, Кабмін вводить презумпцію трудової зайнятості, Нескоромний обіцяє видати компромат на вищих чиновників, секретарка Ківи краде айфони, - головні новини України від 9 лютого 2021 року.

Зеленський втрачає підтримку, "слуги" обійшли ОПЗЖ

Свіжі рейтинги опублікував Центр Разумкова. Володимира Зеленського підтримують тільки 23% українців, при цьому він залишається лідером президентського рейтингу. Серед партій на перше місце знову вибралася "Слуга народу" з підтримкою 22,2%, у потилицю їй дихає ОПЗЖ з 21,9%, у "ЄС" - 18,1%, у "Батьківщини" - 10,3%. Решта партій не подолали б п'ятивідсотковий бар'єр.

Ексзаступник Баканова Нескоромний обіцяє компромат на вищих чиновників

Нескоромний, який перебуває в міжнародному розшуку і якого звинувачують у підготовці замаху на життя генерала СБУ Андрія Наумова, записав відеозвернення. Він обіцяє передати європейцям дані про корумпованість вищих українських чиновників, називає себе офіцером і каже, що його хочуть усунути. Текст відеозвернення Нескоромний зачитує з аркуша. В СБУ заявили, що не мають наміру коментувати його "маніпулятивні заяви".

Екссекретарка Ківи вкрала айфон і стала заступницею голови райради, Ківа її захищає

22-річна колишня секретарка нардепа Ківи Карина Дячун стала заступницею голови Полтавської районної ради. У липні 2019 року вона була визнана винною у крадіжці смартфона iPhone 6 Plus і засуджена до штрафу 850 грн. "Ну, і що? Так, бл#дь, недавно президент України мав дві судимості! Генеральний прокурор мав судимість! Керівники фракції мали судимості. Чи ви ніхто в житті не робив помилок? ... У мене як у керівника не було до неї нарікань", - прокоментував діяльність колишньої підлеглої Ківа.

Кабмін вводить принцип презумпції наявності трудових відносин

Уряд схвалив законопроєкт про зміни до Трудового кодексу. Він вводить 7 ознак трудових відносин, щоб людину визнали працюючою, потрібно як мінімум 3. Серед ознак - виконання роботи, організація умов праці, виплата винагороди, встановлення тривалості робочого часу, і так далі.

Україні можуть дати 30 млн доларів за вакцинацію

Гроші може надати Світовий банк. Наша країна отримає їх, якщо вакцинує 10 млн громадян із груп ризику. При цьому поставка першої партії вакцин китайської фірми "Сіновак", якою збираються щепити українців, затримується.