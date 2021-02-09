Ми максимально розширили перелік пацієнтів, яким передбачено безплатний тест на COVID-19, але люди не приходять, - Степанов

Кількість проведених тестів на коронавірус знижується через небажання громадян України здавати аналізи.

Про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Потужності системи з тестування зараз становлять, як ми й обіцяли, 75 тис. ПЛР-тестів. Хочу нагадати: на початку було 200 тестів на день. Це результат 10-місячного забігу. Крім того, ми розраховували, що зможемо робити не менше ніж 30 тис. експрестестів на день. Закупили більше ніж 6 млн штук. Але щоб робити тести, треба, щоб люди приходили, а також злагоджено працювали лікарі.

З одного боку, ми максимально розширили палітру пацієнтів, яким передбачено безплатний тест. Будь-яке респіраторне захворювання, навіть коли голова болить і невелика температура, або зовсім немає температури, а тільки нежить – усе підпадає під тестування. Додали всіх контактних. Зробили 2373 пункти тестування по країні. Є інтерактивна карта... і не йдуть", – підкреслив Степанов.

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На думку міністра, завдяки карантинним обмеженням в Україні знизився рівень захворюваності на COVID-19.



"Причому ми систему перевіряємо за різними, не тільки прямими, показниками. Дивимося, наприклад, на звернення в контакт-центр МОЗ. У грудні на день із питань тестування було 40–50 дзвінків, а в січні – усього три-чотири. У нас реально впала захворюваність. Це заслуга карантинних обмежень", - сказав глава МОЗ.