У Конгресі США ініціювали законодавчу заборону визнання Криму російською територією

Законопроєкт про заборону в США визнання окупації Криму Росією зареєстровано в Конгресі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив автор ініціативи - член Конгресу США, голова Парламентської асамблеї НАТО Джеральд Конноллі під час міжнародної дискусії "Україна-НАТО: Бачення 2030", передає Цензор.НЕТ.

"Щойно вчора (8 лютого. - Ред.) я повторно вніс до Конгресу Сполучених Штатів законопроєкт про невизнання анексії Криму. Він забороняє інституціям у США вчиняти будь-які дії, якими б визнавався суверенітет Росії в Криму", - заявив конгресмен.

Конноллі нагадав, що положення про невизнання російської окупації Криму вже законодавчо закріплено в США в березні 2019 року і отримало тоді надзвичайно переважну підтримку 427 конгресменів.

"Ми маємо чітку позицію: ми ніколи не приймемо силову і нелегальну анексію Криму Росією. Ми продовжуватимемо засудження російських дій щодо дестабілізації на сході України, щоденні порушення режиму припинення вогню, порушення прав людини та інші протиправні дії на цій території", - підкреслив американський політик.

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