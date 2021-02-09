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У Конгресі США ініціювали законодавчу заборону визнання Криму російською територією

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У Конгресі США ініціювали законодавчу заборону визнання Криму російською територією
Законопроєкт про заборону в США визнання окупації Криму Росією зареєстровано в Конгресі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив автор ініціативи - член Конгресу США, голова Парламентської асамблеї НАТО Джеральд Конноллі під час міжнародної дискусії "Україна-НАТО: Бачення 2030", передає Цензор.НЕТ.

"Щойно вчора (8 лютого. - Ред.) я повторно вніс до Конгресу Сполучених Штатів законопроєкт про невизнання анексії Криму. Він забороняє інституціям у США вчиняти будь-які дії, якими б визнавався суверенітет Росії в Криму", - заявив конгресмен.

Конноллі нагадав, що положення про невизнання російської окупації Криму вже законодавчо закріплено в США в березні 2019 року і отримало тоді надзвичайно переважну підтримку 427 конгресменів.

"Ми маємо чітку позицію: ми ніколи не приймемо силову і нелегальну анексію Криму Росією. Ми продовжуватимемо засудження російських дій щодо дестабілізації на сході України, щоденні порушення режиму припинення вогню, порушення прав людини та інші протиправні дії на цій території", - підкреслив американський політик.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Если начнут войну, страна бензоколонка окажется у разбитого корыта. Ведь 90% ее вяличия завязано на экспорте углеводородов, а отключение свифта захлопнет крышку гроба смехдержавы.
  • Vasily G
    Дай то, чтоб и рашку развалили Штаты
  • Lanigram
    Для Китая США ключевой торговый партнер. Если сравнить товарооборот Китая с США и паРашей, то станет очевидно, что если Китаю придется выбирать сторону он скорей паРашу вместе с США нагнет, чем впрягаться за нее будет. Вся эта чушь о большой дружбе-братстве Китая с паРашей, вплоть до совместной войны против США - не более чем ересь кацапской пропаганды. Помню как в 2014 кацапы на волне своей ватного экстаза ее частенько повторяли, правда быстро заткнулись, видать даже для руснявых пропагандонов это оказалось слишком. В Китае США конечно в целом недолюбливают, но считаются, а на паРашу там вообще всем плевать. Ну а нищую Северную Корею по сути вообще в расчет можно не брать.
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