Реформи в Україні продовжує гальмувати дуже поширена корупція, - ЄС

У Європейському союзі вважають, що в Україні процес реформ, попри помітний прогрес, продовжує гальмувати дуже поширена корупція.

Про це йдеться у виступі Високого представника Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, який від його імені у вівторок в Європейському парламенті оголосив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, виступаючи в межах обговорення доповіді про виконання Україною Угоди про асоціацію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я поділяю вашу (доповідача Мікаеля Галера – ред.) оцінку про те, що попри помітний прогрес, дуже поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні". Її ключові інститути повинні мати сильне і незалежне керівництво і мати можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного чи іншого втручання", - заявив від імені Борреля Домбровскіс.

Він також зазначив, що у звіті сказано про те, що "від контрабанди виграють тільки злочинці і олігархи".

"Це необхідно зупинити, і для цього життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним. За минулі роки Бюро показало свою ефективність і принесло відчутні результати. Боротьба з корупцією - ключова умова макрофінансової підтримки ЄС", - заявив віцепрезидент ЄК.

Читайте також: Боррель каже, що обговорив з Лавровим Україну

Крім того, в ЄС висловили переконання щодо того, що "останні події у сфері верховенства права та боротьби з корупцією показують, що всеосяжна реформа судової системи давно назріла".

"Венеціанська комісія і "дорожня карта" G7, що доповнюють постійні поради делегації ЄС владі і політикам, дають чіткі вказівки щодо того, що необхідно зробити", - нагадав Домбровскіс.

Разом із тим, в ЄС "усвідомлюють складність завдання". "Від самого початку втручання Росії було направлено на дестабілізацію, поділ і ослаблення України. Так що найкраща відповідь - залишатися єдиним цілим і продовжувати працювати для процвітання і стабільності, які є результатом розумної економічної політики", - впевнені в ЄС.

При цьому Домбровскіс запевнив, що в цьому ЄС готовий підтримати Україну.

"Ми наполегливо закликаємо всі політичні фракції, орієнтовані на реформи, зібратися разом і дати чіткий сигнал про рішучість України зробити свій шлях реформ незворотнім. Це буде одне з основних послань, які я передам завтра прем'єр-міністру Шмигалю. ЄС допомагає Україні створювати правильні умови для процвітання і миру. В України є наша підтримка: політична, фінансова та технічна", - додав він.