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Спецпідрозділ МО Білорусі може бути причетний до знищення опонентів Лукашенка за кордоном, - BYPOL

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Ініціатива BYPOL отримала інформацію про спецпідрозділ, який може бути причетний до знищення політичних опонентів Олександра Лукашенка за кордоном.

Про це повідомляється в телеграм-каналі проєкту, передає Цензор.НЕТ.

"Цей підрозділ створено в 2014 році за ініціативою начальника Генерального штабу - першого заступника міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майора Бєлоконєва О.А. Його назва - 9-й відділ головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Міністерства оборони. Одним із завдань цього підрозділу є проведення точкових операцій за кордоном", - сказано в повідомленні.

BYPOL вказує, що кожен співробітник підрозділу зобов'язаний пройти навчання на військово-дипломатичному факультеті Військової академії, або в Інституті національної безпеки КДБ (живуть і навчаються на окремому закритому поверсі, доступ до їх навчання має обмежене коло викладачів), або у військовому виші Росії.

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Як стверджується, навчання триває три роки і включає в себе дві іноземні мови, а також агентурні дисципліни. Всі співробітники підрозділу проходять водолазну і парашутну підготовку "з метою забезпечення таємного проникнення в іноземну державу повітряним або водним шляхом".

Зазначимо, що BYPOL об'єднує співробітників силових відомств Білорусі. Вони публічно або непублічно заявили про свою незгоду з режимом і звільнилися з органів. Деякі з них виїхали за кордон, інші залишаються в Білорусі. BYPOL також займається деанонімізацією білоруських силовиків, які беруть участь у придушенні протестів.

Спецпідрозділ МО Білорусі може бути причетний до знищення опонентів Лукашенка за кордоном, - BYPOL 01

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Це яким треба бути "надрозумом" щоб тікати від локального діктатора до його хазяїна?

    Спецподразделение МО Беларуси может быть причастно к уничтожению оппонентов Лукашенко за рубежом, - BYPOL - Цензор.НЕТ 2158
  • Vitaliy noname
    Кузьменко и Антоненко нужно выпускать, извиняться, и платить миллионные иски компенсации. Ибо даже если Аваков продавит их заключение, будет с ними как с Павличенками
  • Антип61
    Авакову надо сначала пидумать, как туда приплести Антоненко и Дугарь и только потом пытаться "раскрывать"...
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