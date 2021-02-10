Запаси вугілля на складах ТЕС на 43% менші за мінімальну норму, - Укренерго
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укренерго.
Зараз на складах є 384,4 тисячі тонн вугілля всіх марок. Станом на 31 січня запаси палива на складах ТЕС становили 436,8 тисячі тонн. Від початку листопада 2020 запаси вугілля зменшилися в 6,5 рази, зазначають в "Укренерго".
Близько 49% запасів вугілля (188 тис. тонн) зосереджено тільки на двох ТЕС - Луганській та Слов'янській.
Зазначається, що до кінця тижня, порівняно з початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18% (-52,9 тис. тонн), тоді як антрацитового практично не змінилися (+0,5 тис. тонн).
В "Укренерго" заявляють, що в умовах значного зниження середньої температури повітря в період з 8 по 20 лютого забезпечуватимуть балансування енергосистеми і дотримання її операційної безпеки усіма доступними засобами.