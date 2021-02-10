Зеленський не планує створювати свою телемережу і не вів переговори з Медведчуком, - заступник голови ОП Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський не має наміру відкривати власний телеканал або створювати телевізійну мережу.

Про це заявив заступник керівника його офісу Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський не прагне будувати свої канали, свою телевізійну мережу чи ще щось. Ми відкрито усім каналам кажемо, що ми робимо, і сподіваємося на те, що вони відкрито готові це ретранслювати у своїх засобах масової інформації. Ось і все. Щодо будівництва якоїсь телевізійної мережі взагалі питання не стоїть", - сказав він.

Говорячи про закриття телеканалів, які відносять до орбіти впливу нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тимошенко підкреслив, що не вів переговорів з цим політиком перед тим, як РНБО наклав на "112 Україна", ZIK і NewsONE санкції.

"Якихось перемовин з паном Медведчуком не було точно. І я вам це гарантую", - зазначив заступник голови Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки за 2020 рік до "112", "Zik" і "NewsOne" застосували понад 20 санкцій, ми продовжимо стежити за цими каналами, - перший заступник голови Нацради з ТРМ Коваль

Водночас джерело НВ в оточенні Зеленського повідомляло, що починаючи з жовтня 2019 року команда президента намагалася домовитися з Медведчуком, а перемовником від Банкової виступав саме Кирило Тимошенко.

Офіс Зеленського, за інформацією джерела, домовився про те, що медіагрупа не критикує особисто президента. На додачу Банкова отримала право частково схвалювати гостей в студії 112, ZIK, NewsONE, посилаючи їм список дозволених і невгодних спікерів.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".