Сторічного ексохоронця концтабору Заксенхаузен судитимуть у Німеччині за співучасть у вбивстві 3518 осіб

У Німеччині прокуратура висунула обвинувачення 100-річному чоловікові, який працював охоронцем у нацистському концтаборі Заксенхаузен. Його звинувачують у співучасті в убивстві 3518 в'язнів табору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За версією слідства, чоловік працював у таборі Заксенхаузен з 1942 по 1945 рік і був рядовим членом воєнізованого крила нацистської партії. Ім'я цієї людини не розголошується відповідно до німецьких законів про конфіденційність.

Як розповів Сірілл Клемент, який керував розслідуванням справи, попри свій похилий вік, підозрюваний вважається цілком здатним, щоб постати перед судом. Однак є ймовірність, що тривалість судових засідань обмежать.

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Поки суд не призначив дату судового засідання.

Як пише видання, ця справа і обвинувачення 100-річного чоловіка засновані на нещодавньому юридичному прецеденті в Німеччині, який визначив, що людина, яка допомагала функціонуванню нацистського табору, може бути притягнута до відповідальності за співучасть у скоєних убивствах, що відбувалися в таборі.