Мобільні бригади і стаціонарні пункти зможуть робити до 5 млн вакцинацій проти COVID-19 на місяць, - Ляшко

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, мобільні бригади і медики в пунктах щеплення зможуть робити до п'яти мільйонів щеплень на місяць. Крім цього, за потреби, кількість щеплень можна збільшити до семи мільйонів на місяць.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Разом мобільні бригади та пункти щеплення можуть робити до 4,5-5 мільйонів щеплень на місяць у разі повного навантаження. У разі крайньої потреби, буде забезпечена велика кількість імунобіологічних препаратів (вакцин. – Ред.) одночасно у нашій країні, ми можемо підключити 11 тисяч кабінетів щеплення, які нині роблять щеплення нашим дітям. Це дозволить нам збільшити потужність ще на 5-7 мільйонів щеплень на місяць", – сказав Ляшко.

За його словами, на першому етапі працюватимуть 375 мобільних бригад. Надалі їх кількість планують збільшити до 600.

Також, за словами головного санлікаря, один пункт щеплення може проводити близько 30 щеплень на добу. Максимально у МОЗ можуть залучити 4250 пунктів щеплення.

"Коли ми говоримо про етапи (вакцинації. – Ред.), вони пріоритезують певні категорії нашого населення виключно в умовах глобального дефіциту доступу до вакцин. У разі появи великої кількості вакцин на території нашої держави, ми зможемо забезпечити ті речі, які зможуть стримати поширення коронавірусної хвороби", – додав Ляшко.

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Нагадаємо, попередньо визначена дата початку процесу вакцинації в Україні. Це - 15 лютого поточного року.

Планується, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.

Міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 з міжнародної ініціативи COVAX. Згідно з планом, у першому півріччі в Україну направлять 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca.