Ув'язнені з одеського СІЗО змусили 10-річну дівчинку з Чернігова віддати майже 60 тис. грн, щоб "урятувати батьків, які потрапили в біду"

Троє ув'язнених з одеського СІЗО обдурили 10-річну дівчинку з Чернігова. Вони заявили, що батьки в біді і для їхнього порятунку потрібно віддати сімейні заощадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Мати обдуреної дівчинки звернулася до правоохоронців 29 вересня минулого року. Вона розповіла, що на телефон її 10-річної дочки зателефонував невідомий чоловік. Він залякав дитину, сказавши, що батьки потрапили в біду, а для їхнього порятунку вона має знайти і передати всі заощадження, які є вдома.

Налякана дівчинка передала шахраям 40 тисяч гривень, 350 доларів і 250 євро. Правоохоронці встановили, що за грошима приїхав таксист, якого викликали для поїздки з Чернігова до Одеси.

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Замовник повідомив таксисту, що в Чернігові до нього підійде дівчинка і віддасть пакет, який потрібно буде привезти в інший кінець країни.

"Шахрайський ланцюг" привів слідчих у СІЗО в Одесі. Там правоохоронці провели обшук у камері трьох підозрюваних. В ув'язнених чоловіків виявили мобільні телефони, сім-карти і "чорнові" записи.

У шахрайстві підозрюють трьох в'язнів 1985, 1987 і 1995 народження.

Тривають слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення про підозру зловмисникам за скоєння шахрайства.

За частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Якщо вину ув'язнених доведуть, їм загрожує новий термін позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

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