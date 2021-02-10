Ув'язнені з одеського СІЗО змусили 10-річну дівчинку з Чернігова віддати майже 60 тис. грн, щоб "урятувати батьків, які потрапили в біду"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
Мати обдуреної дівчинки звернулася до правоохоронців 29 вересня минулого року. Вона розповіла, що на телефон її 10-річної дочки зателефонував невідомий чоловік. Він залякав дитину, сказавши, що батьки потрапили в біду, а для їхнього порятунку вона має знайти і передати всі заощадження, які є вдома.
Налякана дівчинка передала шахраям 40 тисяч гривень, 350 доларів і 250 євро. Правоохоронці встановили, що за грошима приїхав таксист, якого викликали для поїздки з Чернігова до Одеси.
Замовник повідомив таксисту, що в Чернігові до нього підійде дівчинка і віддасть пакет, який потрібно буде привезти в інший кінець країни.
"Шахрайський ланцюг" привів слідчих у СІЗО в Одесі. Там правоохоронці провели обшук у камері трьох підозрюваних. В ув'язнених чоловіків виявили мобільні телефони, сім-карти і "чорнові" записи.
У шахрайстві підозрюють трьох в'язнів 1985, 1987 і 1995 народження.
Тривають слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення про підозру зловмисникам за скоєння шахрайства.
За частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Якщо вину ув'язнених доведуть, їм загрожує новий термін позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.