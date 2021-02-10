Сенат США знову проголосував за те, щоб визнати процес імпічменту Трампа конституційним

56 американських сенаторів визнали процес імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа конституційним, 44 проголосували проти.

На підтримку імпічменту виступили переважно сенатори-демократи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Проте шість представників Республіканської партії - Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковські, Мітт Ромні, Бен Сассе і Пет Тумі приєдналися до них.

Нагадаємо, 13 січня палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі був оголошений імпічмент.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.

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Палата представників Конгресу США 26 січня офіційно передала в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Колишнього президента США звинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення протестувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд почнеться після 8 лютого.

Наприкінці минулого місяця сенатор-республіканець Ренд Пол вже ініціював голосування щодо законності цієї процедури. Тоді 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому тільки п'ять республіканців висловилися за законність імпічменту.