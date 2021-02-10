Трамп незадоволений роботою своїх адвокатів на процесі щодо імпічменту, - CNN

Колишній президент США Дональд Трамп висловив невдоволення виступом свого адвоката Брюса Кастора, який очолює його команду захисту в процесі імпічменту, в перший день слухань у Сенаті США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це пише CNN.

Екс-голова Білого дому підвищував свій голос та майже перейшов на крик, коли Кастор намагався зрозуміти сутність аргументів своєї ж команди захисту.

Союзники Трампа також були здивовані, коли адвокати в останній момент внесли зміни у свої виступи.

У Сенаті Брюс Кастор виступив зі сплутаною аргументацією під час розгляду питання про відповідність судового слухання з імпічменту колишнього президента нормам чинної Конституції. Юрист схвально висловився на адресу окремих сенаторів, що підтримували конституційність цього процесу, але водночас заявляв, що Сенат не має проводити судовий розгляд.

Окрім того, на засіданні адвокат Трампа залякував законодавців та заявив, якщо Трампа покарають, у країні прокотиться хвиля імпічментів та згадав про колишнього генпрокурора часів Обами Еріка Холдера, зазначивши, що того теж може чекати подібне покарання.

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Один із радників Трампа висловив нерозуміння підсумками першого дня слухань. Він припустив, що Трампу може загрожувати серйозна небезпека, оскільки той не зміг залучити висококваліфікованих юристів.

Сенат США визнав імпічмент Трампа конституційним. 56 сенаторів США проголосували за те, що процедура не суперечить Конституції. Проти висловилось 44 представники.

Попри заклики деяких республіканців припинити розгляд, шестеро сенаторів від цієї партії проголосували разом із демократами.