Реакцією ЄС на конфронтаційні дії Росії має бути заборона інвестицій для "Північного потоку-2", - посол Польщі Садось

Єдиною нормальною реакцією на агресивну політику Росії є заборона інвестицій для "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це у вівторок у виданні Euractiv написав посол Польщі при ЄС Анджей Садось.

"Російська влада прагне дискредитувати та поділити Євросоюз, а також єдність наших західних союзів. На сьогодні єдиною відповідною реакцією на конфронтаційні дії Росії є заборона інвестиції "Північний потік-2". Це був би чіткий і однозначний наслідок висловлювань представника російської влади (Лаврова. - Ред.) на тему ЄС та окремих країн-членів", - підкреслив Садось.

Він підкреслив, що ЄС не може дозволити поставити себе у залежність від країни, яка веде відверто ворожу політику щодо ЄС.

"Завершення будівництва трубопроводу і надання Росії можливості використовувати угоду з "непередбачуваним партнером" (так ЄС назвав глава МЗС РФ Сергій Лавров. – Ред.) означало б дати дозвіл на порушення прав людини, переслідування, корупцію і поділ країн Заходу", - заявив Садось.

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На його переконання, черпання Кремлем користі з використання "Північного потоку-2" буде ударом по громадянському суспільству Росії і зусиллям російського опозиціонера Олексія Навального, який показав, на що призначаються кошти з російських енергоносіїв.

"Прибутки від "Північного потоку-2" зміцнять потенціал московського репресивного апарату", - констатував посол Польщі при ЄС.

Дипломат нагадав, що аргументи польської сторони перед візитом глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви на минулому тижні було проігноровано і з цього потрібно зробити висновки. Він наголосив, що візит Борреля показав європейським інституціям правду про Росію, яка раніше європейськими інституціями "послідовно ігнорувалася".

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Як повідомлялося, перебуваючи минулого тижня з візитом в Москві для обговорення проблем у відносинах між ЄС та РФ, Високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель дізнався про рішення російської влади вислати трьох європейських дипломатів (з посольств Швеції Польщі та НІмеччини) з Москви, та засудив такі дії уряду РФ.

Як відомо, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау перед візитом Борреля до Москви закликав подумати про доцільність такого візиту в умовах репресій проти громадянського суспільства в РФ після арешту Навального. Він зазначав, що перед візитом до Москви Боррель мав би також провести переговори з новим Держсекретарем США Ентоні Блінкеном і главою української дипломатії Дмитром Кулебою. Боррель перед поїздкою до Москви провів телефонну розмову з Кулебою.