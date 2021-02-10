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ВООЗ заявляє про розширення географії нових штамів коронавірусу

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ВООЗ заявляє про розширення географії нових штамів коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що виявлений у Великій Британії штам коронавірусу був виявлений на минулому тижні ще в шести країнах, і їхня загальна кількість досягла 86.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Лента.ру.

Крім того, розширилася географія поширення штамів, виявлених у ПАР, Бразилії та Японії. Південноафриканський тип COVID-19 станом на 8 лютого виявлено в 44 державах, за минулий тиждень їх стало на три більше. Японський штам поширився протягом семи днів у п'яти нових державах, і тепер їх налічується 15.

Раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що з появою вакцин проти коронавірусу світ зіткнувся з парадоксальною ситуацією. За його словами, з одного боку, старт вакцинації дає світові надію на швидке закінчення пандемії. Водночас виникають щораз нові, нерідко більш заразні мутації вірусу, що веде до посилення обмежувальних заходів.

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Згідно з останніми даними, за весь час у світі зафіксовано 106,8 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 2,3 мільйона осіб.

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 885 ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов коронавируса - Цензор.НЕТ 5627
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Ну а как вы хотели?! Бизнес, который переплюнет многие остальные. Вакцины, маски, кислородные аппараты... что там ещё? Ну, да- костюмчики космонавтов, щас новые требования появляются, в виде специальных респираторов... Этот кошмар, пожалуй, просто обязан занять призовое место, рядом с наркотиками и оружием.
  • Меркава
    Це нова релігія, наркота і зброя і поруч не валялись.
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