За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 046 осіб;
летальних випадків – 163;
одужало – 7 768 осіб;
здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 253 055 осіб;
одужало – 1 092 376 осіб;
летальних випадків – 23 934;
проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях", - розповів Степанов.