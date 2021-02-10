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За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб

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За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб
Станом на середу, 10 лютого, виявлено ще 3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 03госпіталізовано – 2 046 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 03летальних випадків – 163;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 03одужало – 7 768 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 03здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

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За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 08захворіло – 1 253 055 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 08одужало – 1 092 376 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 08летальних випадків – 23 934;

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб 13

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Топ коментарі

  • Pavlo Dudra
    Національне антикорупційне бюро 3 лютого зареєструвало кримінальне провадження за заявою Ради громадського контролю НАБУ, яка просила перевірити закупівлю китайської вакцини проти коронавірусу.

    «Спочатку ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 доларів за дозу ... Проте згодом міністр Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech. Оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі - 17,85 долара» https://zaxid.net/nabu_perevirit_mozhlive_zavishhennya_vartosti_vaktsini_sinovac_n1514215
    За добу через COVID-19 в Україні померли 163 людини, виявлено 3409 нових випадків, одужали 7768 осіб - Цензор.НЕТ 1379
  • Yuriy Smith
    3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек\\\\\\\\\

    Стебанова видать молят из ВОЗ-а шоб вышвырнул нигера Ибрейысуса и сам стал таким нигером - тогда вирус за пол-года обосрется и даже вернет взад умерших, лишь бы Стебанов прекратил настолько беспощадно с ним бороться)
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